Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 8:01

На восьми заправках Севастополя в продаже появился бензин АИ-92 и АИ-95

Заправиться можно на АЗС сети «АТАН»
Анастасия БУРМИСТРОВА
На 8 заправках «АТАН» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95.

На 8 заправках «АТАН» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе на восьми автозаправочных станциях появились в продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом объявил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что топливо доступно на АЗС сети «АТАН».

Топливо марки АИ-95 Ultra можно купить в Любимовке на Качинском шоссе, 2, и в селе Гончарное на ул. Дрыгина, 16. Бензин АИ-92 доступен на АЗС на Камышовом шоссе, 12-Б, 7-В, 32, ул. Генерала Мельника, 148, на Столетовском пр-те, 5, а также в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18а, Н-06, 62 км, 92.

При этом глава города отметил, что на АЗС сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.