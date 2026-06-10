Жители Крыма и Севастополя получили 9,2 млрд рублей на приобретение жилья за 4 месяца 2026 года и стали чаще строить дома

Фото: пресс-служба Сбера

Более 55% от всех сделок пришлось на приобретение жилья по различным программам государственной поддержки, а общая сумма выдач по этим программам превысила 6,3 млрд рублей. Самой популярной программой остается «Семейная ипотека», на втором месте - «Региональная ипотека» для покупки жилья в Белгородской и Курской областях, ДНР и ЛНР. Также жители полуострова в текущем году пользовались ИТ ипотекой для сотрудников компаний, которые относятся к сфере информационных технологий и даже Дальневосточной ипотекой.

45% крымчан и севастопольцев купили жилье без применения льготных программ, на эти цели Сбер выдал около 2,9 млрд рублей.

Также жители полуострова стали чаще строить дома. С января по апрель 2026 года на эти цели было выдано около 300 кредитов на сумму почти 1,5 млрд рублей, что по объему выданных средств в 3 раза превышает показатель за 4 месяца 2025 года.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Крымский полуостров остается одним из самых активных регионов на юге России как по кредитованию на строительство жилья, так и по ипотеке в целом. В этом году мы наблюдаем значительный рост интереса к получению средств на строительство индивидуальных жилых домов. Это говорит о том, что жители региона активно стремятся улучшить свои жилищные условия и инвестировать в будущее для себя и своей семьи».