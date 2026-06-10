Крымчанин получил три года условно за хранение взрывчатки, оружия и патронов

Кадр из видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Судакский городской суд Республики Крым приговорил местного жителя к условному сроку за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Мужчина 1978 года рождения хранил в своем гараже ручную осколочную гранату, пять корпусов РГД, кумулятивную гранату, тротиловую шашку массой 198 граммов, три взрывателя и другие опасные предметы, содержащие тротил, гексоген или порох.

Во время обыска сотрудники ФСБ также изъяли три единицы огнестрельного оружия украинского производства, 16 частей огнестрельного оружия и свыше 200 патронов разного калибра.

По результатам расследования суд назначил мужчине условное наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.