От стрекозы до самурая: новосибирский энергетик превращает металлолом в искусство

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Житель Новосибирской области Сергей Дудник, по профессии главный энергетик предприятия, создает уникальные скульптуры из старых деталей, найденных на свалках и пунктах приема металлолома. Среди последних работ мастера — полутораметровый самурай весом 50 кг и голова дракона, уехавшая за границу.

Вдохновившись примером товарищей, Сергей приобрел сварочный аппарат и начал с простых фигур для украшения двора. Со временем хобби переросло в создание сложных арт-объектов. Например, недавно он собрал стрекозу, ключевой деталью которой стал цилиндр от бензопилы.

Самым трудоемким проектом стал самурай высотой 1,5 метра.

«На него ушло три месяца, использовал черный металл и нержавейку. Сложнее всего было имитировать плетение на доспехах с помощью медных шин», — рассказал Дудник в беседе с корреспондентом Горсайта.

Мастер признается, что не любит красить фигуры, предпочитая покрывать их лаком, чтобы сохранить естественную красоту металла.

Работы сибиряка востребованы далеко за пределами региона. Год назад изготовленный им дракон отправился в Астрахань, а затем заказчики из Беларуси попросили сделать голову мифического существа для украшения винтажного автомобиля. Некоторые скульптуры мастера сейчас находятся на Дальнем Востоке, и ведутся переговоры с коллекционером из Америки.

Все свое творчество Сергей Дудник создает в гараже, оборудованном под мастерскую. В планах — приобретение аппарата для сварки цветных металлов, чтобы выйти на новый уровень мастерства.