Поезд из Севастополя в Москву отправится 10 июня на 6 часов раньше

Расписание поездов оперативно корректируется по решению Оперативного штаба Республики Крым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня, поезд № 91/92, следующий из Севастополя в Москву, отправится на 6 часов 20 минут раньше запланированного времени. Изменения в расписании внесены по решению оперативного штаба Республики Крым, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Вниманию пассажиров поезда № 91/92 Севастополь — Москва. Ваш поезд сегодня отправится раньше на 6 часов 20 минут — в 14:35», — информирует перевозчик.

Поезд остановится на станции Бахчисарай в 15:45, в Симферополе будет в 17:00. В 19:57 прибудет во Владиславовку, в 20:40 — на станцию Семь Колодезей, в 21:21 — в Багерово, в 21:40 — в Керчь и в 23:10 — в Тамань.

Кроме того, 10 июня и в последующие дни поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать до Симферополя.