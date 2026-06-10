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НовостиОбщество10 июня 2026 10:13

Поезд Симферополь — Минеральные Воды отправится 10 июня на пять часов раньше

Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды отправится в 15:35
Анастасия БУРМИСТРОВА
Поезд отправится из Симферополя в 15:35.

Поезд отправится из Симферополя в 15:35.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отправление поезда «Таврия» № 026 по маршруту Симферополь – Минеральные Воды 10 июня перенесено на пять часов раньше запланированного времени, предупреждает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Вместо 20:30 поезд отправится со станции Симферополь в 15:35, со станции Семь Колодезей в 19:45, от Керчи в 20:54 и в 21:50 от станции Тамань. Дальше поезд проследует обычным расписанием и прибудет в Минеральные Воды 11 июня в 13:35.

Ранее перевозчик предупредил об изменении в расписании поезда № 91/92, следующего из Севастополя в Москву. Сегодня, 10 июня, он также отправится на 6 часов 20 минут раньше запланированного времени.