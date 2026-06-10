Мисхор и Саки стали самыми популярными местами для отдыха в июне

На первом месте курорт Мисхор в Крыму, где средняя продолжительность отдыха в июне 12 дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики сервиса бронирования жилья «Твил.ру» подвели итоги предварительных запросов на июнь 2026 года и выяснили, куда россияне планируют отправиться в продолжительные поездки. Лидером по длительности пребывания стал крымский Мисхор, сообщают kubnews.ru.

Согласно полученным данным, средняя продолжительность отпуска в этом знаменитом курортном поселке на Южном берегу Крыма составит 12 дней - это максимальный показатель среди всех направлений страны.

Всего в рейтинг самых востребованных локаций для отдыха «с ночевками» вошли несколько крымских городов и поселков. Кроме Мисхора, высокие места заняли:

Саки (2-е место) — здесь туристы планируют проводить в среднем 11 дней,

Евпатория (5-е место) — 9 дней,

Судак (9-е место) — 8 ночей.

Что касается соседнего Краснодарского края, его курорты также вошли в почетный перечень, но не смогли обойти крымские по длительности пребывания. Тройку лидеров замкнул поселок Бетта на черноморском побережье Кубани (10 дней). Далее в рейтинге расположились Кучугуры (9 дней), Ейск (8 дней) и станица Голубицкая (8 ночей).

В первую десятку также попали кавказские и калининградские направления: Железноводск (9 дней) и Пионерский в Калининградской области (9 дней).