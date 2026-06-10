В Крыму автомобилисты спорят о безопасности октан-корректоров при дефиците 95-го бензина

На проверенных АЗС и при исправном двигателе лить присадки «просто так» бессмысленно Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Топливные сложности на полуострове вернули интерес водителей к октан-корректорам. Эти присадки обещают повысить октановое число бензина на 2–6 пунктов, что позволяет временно использовать 92-й вместо 95-го. Однако эксперты расходятся во мнении: одни называют бустеры спасительным инструментом, другие - угрозой для двигателя.

Инструктор автошколы Ильдар, ежедневно наматывающий сотни километров, пользуется присадкой с прошлого года.

«Детонация стала тише, мощность чуть выросла. Можно свободно корректировать сомнительное топливо до 97–98 октана», - рассказал мужчина корреспонденту «Крымской газеты».

А вот автомеханик Евгений настроен более скептически. Он привел случай из практики: клиент регулярно заливал дешевый октан-корректор, в результате чего в баке и фильтрах образовалась субстанция, похожая на мокрую вату. Его совет: не экономить и выбирать современные брендовые составы, хотя стопроцентной гарантии они тоже не дают.

Оба эксперта сходятся во мнении, что на проверенных АЗС и при исправном двигателе лить присадки «просто так» бессмысленно и даже вредно. Октан-корректор — это аварийный инструмент, который должен лежать в багажнике на черный день. Если же после его использования машина начала работать нестабильно, водителю советуют немедленно обратиться к механику.