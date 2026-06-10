Реанимация вместо новоселья: семейная ссора под Ростовом обернулась поножовщиной

Суд признал нападавшего виновным и приговорил к семи годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белокалитвинском районе двое несовершеннолетних парней предотвратили трагедию, отобрав нож у разъяренного родственника. Мужчина получил семь лет колонии строгого режима за покушение на убийство своего двоюродного брата.

Как сообщают наши коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», инцидент произошел, когда 41-летний Сергей вместе с женой приехал к своему двоюродному брату Андрею, чтобы обсудить покупку дома. Встреча началась мирно, но вскоре переросла в ссору. Андрей, работающий трактористом, вспомнил старую обиду: несколько лет назад брат отказал ему в крупной сумме денег.

Конфликт разгорелся после того, как Сергей оскорбил сожительницу хозяина дома. В ответ Андрей схватил кухонный нож, лежавший на холодильнике, и нанес родственнику тяжелое ранение.

В критический момент на шум прибежали 14-летний и 16-летний пасынки нападавшего. Подростки совместными усилиями выбили оружие из рук разъяренного мужчины, после чего помогли истекающему кровью Сергею добраться до дивана и оказали первую помощь.

- Пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачам удалось спасти его жизнь, - говорится в публикации.

В суде же развернулась неожиданная ситуация. Желая смягчить участь родственника, Сергей, уже оправившийся от ранения, заявил, что не помнит, кто именно на него напал. Члены семьи путались в показаниях и даже придумали версию о некоем заезжем водителе, который якобы ранил мужчину в темноте.

Однако суд признал эти доводы неубедительными. Андрей был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.