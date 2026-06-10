В Крыму меняется расписание более чем 70 электричек

График движения более 70 электричек в Крыму меняется с 10 июня Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Со среды, 10 июня, в Крыму меняется график движения более чем 70 электричек. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров Крыма.

Так, скорректирован график движения 72 электричек. Эти составы курсируют, в частности, между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Керчью и Анапой. В четверг, 11 июня, изменится график движения еще двух пригородных поездов. Уточняется, что речь идет о транспорте, курсирующем между Джанкоем и Феодосией, а также между Симферополем и Севастополем.

«Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК», – говорится в сообщении.