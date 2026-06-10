В Старом Крыму ускорили возведение дома культуры на 360 мест

Фото: Tg-канал Юрия Гоцанюка

В Старом Крыму подрядчик привлек необходимое количество рабочих для строительства Дома культуры на 360 мест и закрыл задолженности по ряду этапов, о чем сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Сейчас основное внимание сосредоточено на внешних работах и инженерных сетях. Продолжаются работы по окраске фасада, установке кровли, прокладке наружного заземления и монтажу вентиляционного оборудования.

В течение 10 дней планируется завершить работы по системе отопления. Параллельно с этим специалисты начнут устанавливать слаботочные системы, облицовывать полы и стены плиткой, монтировать подвесные потолки, а также ставить двери.