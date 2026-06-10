Глава Ялты проверила работу кафе в сквере Шевченко после жалоб горожан

Фото: Tg-канал Янины Павленко

Работу кафе в сквере имени Шевченко города Ялты, которое неоднократно вызывало недовольство среди местных жителей, проверила глава городской администрации Янина Павленко.

По ее словам, кафе работает с 2003 года, и горожане часто жалуются на шум, дым и нарушение тишины. Кроме того, в последнее время в заведении стали проводиться массовые шумные мероприятия.

«Ждем реакции Роспотребнадзора, вопрос также отработаем с прокуратурой», — сообщила Павленко по итогам проверки.

Руководителю кафе также дано предписание привести в порядок внешний вид заведения, чтобы он соответствовал облику города.