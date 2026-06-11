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НовостиОбщество11 июня 2026 2:47

Погода на 11 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Евпатория

Евпатория

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

11 июня на полуострове актуально штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 5-10 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +20°...+23 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+23°, западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +21°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24°… +27°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +23°…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +17 …+19 °, в Азовском +22°.