Погода на 11 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
11 июня на полуострове актуально штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 5-10 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +20°...+23 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +21°…+23°, западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +21°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24°… +27°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +23°…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Температура воды в Черном море +17 …+19 °, в Азовском +22°.