Интерес крымчан к ГТО за год вырос вдвое

Количество участников комплекса ГТО в Республике Крым составило более 43 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Крыма стали активнее присоединяться к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». За год количество участников движения на полуострове увеличилось практически в два раза.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила руководитель регионального оператора ГТО, заслуженный работник физкультуры Республики Крым Лариса Гребенчик.

По ее данным, по итогам прошлого года к комплексу присоединились более 43 тысяч крымчан. Особенно заметна позитивная динамика в начале года. Если за первый квартал прошлого года в движение вступили около 6 тысяч человек, то в аналогичный период нынешнего года этот показатель превысил 11 тысяч.

Лариса Гребенчик отметила, что такая статистика наглядно свидетельствует о растущем интересе жителей полуострова всех возрастов к занятиям физкультурой и стремлению вести здоровый образ жизни.