В Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Осенью изменится порядок направления положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС) на уплату налогов за других людей. Кроме того, в первый день сентября ограничат зачет и возврат средств. Запрос о зачете денег отклонят, если владелец такого счета не должен платить налоги.

«Если зачет все же произведен, сумму положительного сальдо заявителю не вернут», – говорится в сообщении.