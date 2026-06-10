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НовостиОбщество10 июня 2026 18:02

В Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета

Это произойдет 1 сентября
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета

В Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с Единого налогового счета. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Осенью изменится порядок направления положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС) на уплату налогов за других людей. Кроме того, в первый день сентября ограничат зачет и возврат средств. Запрос о зачете денег отклонят, если владелец такого счета не должен платить налоги.

«Если зачет все же произведен, сумму положительного сальдо заявителю не вернут», – говорится в сообщении.