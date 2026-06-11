Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха на День России

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта значатся в рейтинге локаций, востребованных у путешественников на длинные выходные в июне.

«На первом месте Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем - Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику заявок, назвали самые популярные направления для отдыха с 13 по 15 июля 2026.

Город счастья занял шестую строчку, на восьмой и девятой – Феодосия и Евпатория, Алушта замыкает список.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха на День России 2026(средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4260;

Санкт-Петербург, 5954;

Москва, 5471;

Анапа, 4613;

Геленджик, 5923;

Ялта, 4597;

Казань, 5580;

Феодосия, 3642;

Евпатория, 3271;

Алушта, 5889.