Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха на День России

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта значатся в рейтинге локаций, востребованных у путешественников на длинные выходные в июне.
«На первом месте Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем - Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику заявок, назвали самые популярные направления для отдыха с 13 по 15 июля 2026.
Город счастья занял шестую строчку, на восьмой и девятой – Феодосия и Евпатория, Алушта замыкает список.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха на День России 2026(средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 4260;
Санкт-Петербург, 5954;
Москва, 5471;
Анапа, 4613;
Геленджик, 5923;
Ялта, 4597;
Казань, 5580;
Феодосия, 3642;
Евпатория, 3271;
Алушта, 5889.