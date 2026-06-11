На восьми АЗС Севастополя появился бензин в свободной продаже

В Севастополе купить топливо можно на 8 заправках «АТАН» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 10 утра 11 июня на заправках сети «АТАН» в Севастополе в свободной продаже имеется топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Заправиться можно на 8 АЗС. Топливо марки АИ-92 будет доступно на заправочных станциях в Любимовке на Качинском шоссе, 2, селе Верхнесадовое, на Камышовом шоссе, 32, 7в, Столетовском проспекте, 5 и на улице Генерала Мельника, 148.

Топливо АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra есть в наличии в Гончарном на улице Дрыгина, 16. Также АИ-92, ДТ Ultra можно приобрести в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18а, Н-06, 62 км, 92.