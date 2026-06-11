Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 7:35

«Я твой номер один»: диджей из Новосибирска рассказал, под какие песни танцуют подростки

Диджей из Новосибирска отметил популярность Димы Билана у подростков
Ирина ГЕРЦ
Дима Билан - "номер один" не только у миллениалов, но и у зумеров

Дима Билан - "номер один" не только у миллениалов, но и у зумеров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подростки все чаще слушают хиты конца 2000-х - начала 2010-х, возвращая в плейлисты Диму Билана, «Винтаж» и Lady Gaga. Новосибирский диджей Кирилл Фридман считает, что интерес к «старой» музыке объясняется цикличностью моды. Сейчас в тренде клубное звучание тех лет, а тексты песен отличаются простотой и беззаботностью - никаких сложных проблем, только легкость и ритм.

Треки вроде «Я твой номер один» подростки часто просят поставить на мероприятиях, но диджеи зачастую включают их сами - эти мелодии уже стали частью культурного кода, передают наши коллеги из издания «Горсайт».

Психолог Юлия Перепелкина связывает популярность старых хитов с «анемойей» - тоской по времени, в котором человек не жил. На фоне нестабильности и информационного стресса знакомая музыка снижает уровень гормона стресса, дарит ощущение безопасности и уюта.