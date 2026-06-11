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НовостиЧто происходит11 июня 2026 7:44

На Крым надвигается шквалистый ветер и ливень

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
Анастасия БУРМИСТРОВА
Непогода накроет Крым во второй половине дня 11 июня.

Непогода накроет Крым во второй половине дня 11 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Крыма выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Во второй половине дня и вечером 11 июня прогнозируются сильные ливни, грозы и град. При грозах порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

В таких погодных условиях растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на энергетических и коммунальных объектах. Возможны перебои в транспорте, особенно на горных перевалах. Также не исключаются подтопления. Спасатели рекомендуют не выходить в горы и леса, а также не подходить близко к набережным и берегоукрепительным сооружениям.