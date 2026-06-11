Водителям напомнили, как уберечь машину от перегрева в жару

Перед поездкой надо проверить уровень охлаждающей жидкости Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни на Юге России температура воздуха может подняться до +29 °C. Эксперты напоминают: жаркая погода несет риски не только для людей, но и для транспорта. Перегрев может вывести надежное средство передвижения из строя.

Если на улице +30 °C, то в салоне спустя 10 минут стоянки температура достигает +40…45 °C, а за час становится вдвое выше. От этого страдает кожаная обивка, сенсорные панели могут сбоить, сообщает «Кубань 24».

Эксперты советуют использовать светоотражающие чехлы-тенты или фольгированные экраны на приборную панель, а также установить каркасные шторы.

Если солнцезащитных средств нет, перед посадкой нужно проветрить салон. Затем проверить двигатель, уровень охлаждающей жидкости и давление в шинах.