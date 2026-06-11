Глава Крыма назначил нового министра экологии и природных ресурсов республики

Фото: министерство экологии и природных ресурсов РК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов. Эту должность занял Павел Чаговец. Информация об этом опубликована на официальном портале крымского правительства.

«Назначить Чаговца Павла Александровича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым, на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в указе, опубликованном 11 июня 2026 года.

Кандидатуру Павла Чаговца для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов депутаты одобрили на заседании Государственного совета Республики Крым еще в апреле.