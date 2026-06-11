Экс-глава МИД Австрии Кнайсль встретится со студентами в Крыму

Фото: Tg-канал Владимира Константинова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила Крым, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Кнайсль несколько лет проживает в России, занимаясь научной работой, кроме того, она читает лекции в университетах. В Крыму она планирует встретиться со студентами, а также посетить значимые исторические и культурные достопримечательности, в том числе Мемориал «Красный», Соборную мечеть и Ливадийский дворец.

В разговоре с Кнайсль Константинов рассказал, как на протяжении веков под влиянием политических событий и войн развивалась крымская ментальность.

«Мы гордимся историей нашего полуострова, бережно храним её и проводим большую исследовательскую работу. При этом российский Крым активно развивается, за 12 лет он изменился до неузнаваемости», — отметил председатель Государственного совета республики.