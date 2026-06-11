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НовостиЧто происходит11 июня 2026 10:40

В Севастополе местные жители перепродавали бензин по 250–300 рублей за литр

Полиция конфисковала 80 литров топлива
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: полиция Севастополя

Фото: полиция Севастополя

В Севастополе два местных жителя занимались перепродажей бензина, полицейские изъяли у них 80 литров топлива.

Как выяснилось, двое мужчин приобретали бензин за пределами полуострова и привозили в Севастополь, где перепродавали с наценкой. По словам задержанных, они находили клиентов через объявления в тематических группах в Telegram, доставляли бензин АИ-95 и продавали его автовладельцам по 250–300 рублей за литр.

Мужчинам грозит административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. У каждого конфисковали по 40 литров топлива. Образцы отправлены на экспертизу.