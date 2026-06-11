Крымчан призвали хранить топливо только в специально отведенных для этого местах

В жилых помещениях, особенно на балконах, держать канистры с бензином категорически запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне топливных ограничений многие крымчане запасаются бензином и дизелем, создавая домашние «бензохранилища». Начальник пожарной охраны Республики Крым Рамиль Агишев в беседе с «Крымской газетой» рассказал, что хранить топливо можно только в сертифицированных герметичных емкостях. Помещение должно проветриваться, быть защищенным от солнечных лучей и открытого огня. Температура вспышки бензина начинается с 61 градуса.

Чаще всего запасы держат в гаражах или хозпостройках - это не запрещено. А вот в жилых помещениях, особенно на балконах, канистры с бензином держать категорически нельзя. В случае жалобы в силовые органы проверка будет неминуема.

«Также не рекомендуется хранить топливо больше года. Оно просто теряет свои физические и химические свойства», - заключил Рамиль Агишев.