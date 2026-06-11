В Крыму завершилась подготовка элеватора к приему зерна

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В Крыму завершилась подготовка элеватора «Октябрьское» к приему зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Объект посетил глава ведомства Денис Кратюк. Этот элеватор – одно из ключевых зернохранилищ Крыма. Предприятие активно готовится к предстоящей уборочной кампании. Министр оценил техническое состояние объектов элеватора и степень готовности оборудования. На предприятии провели полную ревизию механизмов. На сегодняшний день агрегаты прошли тестовые запуски. Теперь они готовы к интенсивной работе в период страды.

«Задача номер один — сохранить выращенный урожай без потерь. Элеваторы Крыма должны работать как часы: четко, слаженно, с максимальной производительностью», – сказал Кратюк.

Руководитель Минсельхоза добавил, что элеватор «Октябрьское» готов к приему зерна. По его словам, аналогичная системная работа ведется на всех крымских объектах.