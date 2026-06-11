Ушел из жизни ветеран войны и почетный гражданин Симферополя Нинель Солопов

Фото: Tg-канал МВД Крыма

На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший сотрудник органов внутренних дел и полковник в отставке Нинель Иванович Солопов.

Нинель Иванович родился 28 марта 1925 года. В 1943 году его призвали в Красную армию, и он прошел путь от курсанта до командира взвода. После службы он продолжил работать в органах внутренних дел.

В 70 лет он открыл в себе художественный талант, за заслуги в искусстве получил почетное звание Заслуженного художника Республики Крым, а в 2025 году – статус «Почетный гражданин города Симферополя».

Нинель Иванович много лет участвовал в общественной жизни, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.