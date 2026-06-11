Аксенов вручил награды жителям Крыма в преддверии Дня России

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

В преддверии Дня России глава Крыма Сергей Аксенов наградил жителей республики, которые своим ежедневным трудом помогают развивать и укреплять страну.

Глава Крыма подчеркнул, что День России — один из ключевых праздников страны. Он символизирует прошлое, настоящее и будущее.

«Несмотря ни на какие сложности и препятствия, мы уверенно движемся вперед по всем направлениям. С этим нам помогает наша консолидация, единство нашего народа», — отметил Аксенов.

На торжественной церемонии он вручил крымчанам медали ордена «Родительская слава», «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», Почетные грамоты Президента РФ, ордена «За верность долгу» и другие. А четырнадцатилетним жителям Крыма выдали их первые паспорта граждан России. Глава республики пожелал им успехов, вдохновения и целеустремленности.