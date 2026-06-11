Следователи СК России будут расследовать преступления ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям виновных. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет приступит к расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в нескольких регионах России, включая Севастополь, где в результате атаки беспилотника пострадала местная жительница.

Напомним, в ночь на 11 июня украинские военные снова атаковали Севастополь, используя беспилотники. Военные отразили две крупные атаки, уничтожив 33 беспилотных летательных аппарата. При падении обломков пострадала местная жительница. Она получила ранения брюшной полости.

«Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям», — сообщает пресс-служба ведомства.