В Крыму на лето усилят дорожный контроль

В пик летнего сезона на дорогах Крыма усилят контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле и августе сотрудники Госавтоинспекции начнут чаще патрулировать сельские территории полуострова, сообщил в эфире «Радио Крым» старший инспектор группы пропаганды БДД ГИБДД по РК Виктор Стефанский. Маршруты разработаны заранее - с учетом аварийности на конкретных участках.

Инспекторы будут следить за порядком только на дорогах общего пользования. Если транспорт выезжает на грунтовую или асфальтированную дорогу, надзор осуществляется в полном объеме.

В летние месяцы на трассы выйдет моторизованный батальон на спецмотоциклах. У них те же права, что у обычных инспекторов на авто: сигнальные устройства, камеры, средства связи для быстрого реагирования на нарушения.