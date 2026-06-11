Новый детский сад на 280 мест открыл двери в Красногвардейском районе Крыма

Фото: администрация Красногвардейского района

В селе Амурское Красногвардейского района Крыма открылся детский сад «Ягодка», рассчитанный на 280 воспитанников.

Возведение дошкольного учреждения превратилось в масштабный проект, на который было выделено около 900 миллионов рублей. Благодаря таким вложениям удалось создать условия, полностью соответствующие современным стандартам и нормативам. Детский сад оборудован новейшими технологиями, гарантирующими безопасность и комфорт.

В детском саду есть группы для детей разных возрастов, начиная с ясельной, куда принимают малышей с полутора лет, и заканчивая подготовительной.