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НовостиОбщество11 июня 2026 14:13

Новый детский сад на 280 мест открыл двери в Красногвардейском районе Крыма

В селе Амурское заработал детский сад «Ягодка»
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: администрация Красногвардейского района

Фото: администрация Красногвардейского района

В селе Амурское Красногвардейского района Крыма открылся детский сад «Ягодка», рассчитанный на 280 воспитанников.

Возведение дошкольного учреждения превратилось в масштабный проект, на который было выделено около 900 миллионов рублей. Благодаря таким вложениям удалось создать условия, полностью соответствующие современным стандартам и нормативам. Детский сад оборудован новейшими технологиями, гарантирующими безопасность и комфорт.

В детском саду есть группы для детей разных возрастов, начиная с ясельной, куда принимают малышей с полутора лет, и заканчивая подготовительной.