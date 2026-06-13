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НовостиОбщество13 июня 2026 2:46

Погода на 13 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

13 июня на полуострове актуально штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 23...25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, южный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +20°...+24 °, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+23°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +20°...+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +20°… +23°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +19°…+20°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +24°… +27°, западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +21°…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.