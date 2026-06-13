Названы адреса в Крыму, где 13 июня временно отключат воду

Вода появится вечером Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в ряде населенных пунктов Республики Крым пересохнут краны. В пресс-службе компании «Вода Крыма» сообщили, что ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ.

Подача воды будет временно приостановлена в следующих локациях:

В зоне ответственности Симферопольского филиала:

село Перевальное;

село Чайковское;

СНТ «Восход», «Подснежник», «Артек».

В Джанкойском филиале:

село Владимирово;

пгт Октябрьское (частично): улицы Заводская, Черниговская, Толстого, Гагарина, Карла Маркса, Ленина, Салгирная, Элеваторная (частично), Амурская (частично), а также Железнодорожный переулок.

В Бахчисарайском филиале:

село Трудолюбовка.

В Керченском филиале:

пгт Багерово: улицы Центральная, Лисконоженко, Молодёжная, Ленина и прилегающие к ним территории.

В компании «Вода Крыма» отметили, что подача воды будет восстановлена ориентировочно к 17.00.