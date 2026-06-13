Названы адреса в Крыму, где 13 июня временно отключат воду

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
13 июня в ряде населенных пунктов Республики Крым пересохнут краны. В пресс-службе компании «Вода Крыма» сообщили, что ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ.
Подача воды будет временно приостановлена в следующих локациях:
В зоне ответственности Симферопольского филиала:
село Перевальное;
село Чайковское;
СНТ «Восход», «Подснежник», «Артек».
В Джанкойском филиале:
село Владимирово;
пгт Октябрьское (частично): улицы Заводская, Черниговская, Толстого, Гагарина, Карла Маркса, Ленина, Салгирная, Элеваторная (частично), Амурская (частично), а также Железнодорожный переулок.
В Бахчисарайском филиале:
село Трудолюбовка.
В Керченском филиале:
пгт Багерово: улицы Центральная, Лисконоженко, Молодёжная, Ленина и прилегающие к ним территории.
В компании «Вода Крыма» отметили, что подача воды будет восстановлена ориентировочно к 17.00.