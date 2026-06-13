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НовостиЧто происходит13 июня 2026 8:53

В Ялте нашли наркотики у 20-летнего местного жителя

Жителя Ялты задержали за хранение наркотиков
Галина КОВАЛЕНКО
Нарушителя могут лишить свободы

Нарушителя могут лишить свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте выявили незаконное хранение наркотических средств.

В пресс-службе МВД под Республике Крым сообщили, что оперативники нашли у 20-летнего местного жителя два полимерных пакета и бумажный сверток с порошкообразным веществом.

- Экспертиза подтвердила, что это наркотические средства: амфетамин общим весом 3,75 грамма и N-метилэфедрон весом 0,33 грамма, - отметили в ведомстве.

Задержанный признался, что запрещенные средства нашел через тайник-закладку, хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому может грозить ответственность вплоть до лишения свободы.