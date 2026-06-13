МЧС Крыма подвело итоги работы за минувшие сутки: пожары, ДТП и помощь людям

Сотрудники МЧС оперативно реагируют на ЧП Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на территории республики ликвидировали несколько происшествий, связанных с пожарами и дорожно-транспортными происшествиями. В пресс-службе МЧС России по Республике Крым сообщили, что произошло два пожара, связанных с возгоранием сухой растительности. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорания, не допустив их распространения на большие площади и жилые строения.

Также произошло три ДТП, в которых потребовалось участие спасателей, которые обеспечивали пожарную безопасность аварийных участков. В результате проведенных работ помощь была оказана двум пострадавшим.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефону 101 или 112, - напомнили в ведомстве.