Погода на 14 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
14 июня на Крымском полуострове тепло.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 22...24.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +20°...+23 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +20°...+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +20°… +22°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +23°… +24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +21°…+22°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.