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НовостиОбщество14 июня 2026 2:46

Погода на 14 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

14 июня на Крымском полуострове тепло.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 22...24.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +20°...+23 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +20°...+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +20°… +22°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23°… +24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +21°…+22°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.