Нашел карту и расплатился в магазине: против крымчанина завели уголовное дело

В Крыму будут судить мужчину, расплатившегося в магазине чужой банковской картой Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

25-летний житель Сакского района стал фигурантом уголовного дела после того, как расплатился в супермаркете чужой банковской картой. Платежное средство мужчина нашел в магазине и тут же решил оплатить свои покупки. Когда на телефон владелицы карты - жительницы Евпатории - стали приходить уведомления о списаниях, она обратилась в полицию.

- Размер материального ущерба, причиненного гражданке, превысил 7 500 рублей, - сообщили в ГУ МВД по РК.

Молодого человека, расплатившегося чужой картой, нашли быстро. Он во всем признался и полностью возместил ущерб. Против него возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Она предусматривает либо штраф, либо лишение свободы сроком от полутора до шести лет.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.