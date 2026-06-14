Саратовский театр получил Гран-при фестиваля «Боспорские агоны»

В Керчи объявили победителей 28-го фестиваля "Боспорские агоны". Фото со страницы и.о. главы администрации города Ивана Кошеля в МАХ

Гран-при фестиваля «Боспорские агоны», который завершился в Керчи, получил Театр драмы музыки и поэзии для детей молодежи «Балаганчик» из Саратова. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Награды театр удостоен за спектакль «Федра». Также победителю был вручен сертификат на 100 тысяч рублей - традиционный приз от спонсоров фестиваля.

Победители были объявлены накануне вечером во время торжественной церемонии закрытия фестиваля.

В номинации «Народное признание» статуэтку получил Липецкий драматический театр за спектакль «Не покидай меня». «За современное прочтение античной драмы» был отмечен Камерный драматический театр им. В.С. Решетникова из Омска, представивший постановку «Эзоп».

Специальный приз жюри получил Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина за спектакль «Керченские мадонны».

Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» прошел в Керчи в 28-й раз.