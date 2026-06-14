Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на Саки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на крымский город Саки, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

- Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки вражеских БПЛА на город Саки погибла пожилая местная жительница. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. По его словам, семье будет отказана необходимая помощь.