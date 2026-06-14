Собаки напали на ребенка в Севастополе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку в Севастополе. Как сообщили в полиции города-героя, к правоохранителям обратилась мама ребенка. По ее словам, инцидент произошел в сквере на улице Николая Музыки, куда на прогулку отправилась она и ее подруга с 8-летним сыном. Когда дети катались на самокатах, женщины отлучились в кафе, но, услышав детский крик, тут же вернулись.

-Мама детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводка и намордников и, пока они с подругой отсутствовали, оба пса покусали ее младшую дочь за лицо и предплечье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РК.

Скорая помощь забрала мать с ребенком в больницу. Жизни девочки ничего не угрожает. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а личность владельца собак.