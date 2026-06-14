Крымский мост временно закрыт для автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в официальном сообщении канала, освещающего ситуацию на транспортном переходе.

Водителей и пассажиров на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По информации ГУ МЧС по РК, в Крыму сохраняется беспилотная опасность.

Напомним в результате удара вражеского дрона в ночь на 14 июня в городе Саки погибла пожилая женщина.