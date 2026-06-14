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НовостиОбщество14 июня 2026 17:46

Полиция нашла владельца собак, напавших на 6-летнюю девочку в Севастополевидео

Он объяснил, что причиной нападения животных стала отобранная у них игрушка
Юлия МАРКИНА
Мужчина не сразу отреагировал на происходящее, так как пил пиво. Скриншот из видео, опубликованного полицией Севастополя

Мужчина не сразу отреагировал на происходящее, так как пил пиво. Скриншот из видео, опубликованного полицией Севастополя

Полиция нашла владельца собак, напавших на 6-летнюю девочку в Севастополе. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель, сообщили в МВД по городу-герою. По его словам, причиной нападения собак на ребенка стала игрушка.

- Мужчина рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы немецкий боксер отправился в парк. Там его дочь познакомилась с девочкой, которая забрала игрушку у его питомцев. А сам он в этот момент отвлекся, поскольку пил пиво, - сообщили в полиции Севастополя.

В Севастополе бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Полиция нашла владельца животных

Видео: полиция Севастополя

Инцидент, напомним, произошел в парке на улице Николая Музыки днем 12 июня. В результате нападения двух собак 6-летняя девочка получила травмы и попала в больницу.

В отношении хозяина собак полицейские составили админпротокол и планируют передать материалы в Главное управление ветеринарии Севастополя, чтобы привлечь мужчину к административной ответственности. Кроме того, семью мужчину могут поставить на профилактический учет.