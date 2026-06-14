Мужчина не сразу отреагировал на происходящее, так как пил пиво. Скриншот из видео, опубликованного полицией Севастополя

Полиция нашла владельца собак, напавших на 6-летнюю девочку в Севастополе. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель, сообщили в МВД по городу-герою. По его словам, причиной нападения собак на ребенка стала игрушка.

- Мужчина рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы немецкий боксер отправился в парк. Там его дочь познакомилась с девочкой, которая забрала игрушку у его питомцев. А сам он в этот момент отвлекся, поскольку пил пиво, - сообщили в полиции Севастополя.

В Севастополе бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Полиция нашла владельца животных Видео: полиция Севастополя

Инцидент, напомним, произошел в парке на улице Николая Музыки днем 12 июня. В результате нападения двух собак 6-летняя девочка получила травмы и попала в больницу.

В отношении хозяина собак полицейские составили админпротокол и планируют передать материалы в Главное управление ветеринарии Севастополя, чтобы привлечь мужчину к административной ответственности. Кроме того, семью мужчину могут поставить на профилактический учет.