В Симферополе 20 школьников получили знаки отличия после успешной сдачи норм ГТО

Награждение почетными знаками ВФСК "ГТО". Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольской академической гимназии состоялся фестиваль, посвященный Дню России и Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО.

Юные "Орлята" исполняют песню в честь Дня России Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках мероприятия 20 школьников, успешно сдавших нормативы, получили почетные знаки отличия. А также смогли лично пообщаться с известными спортсменами – послом движения «Готов к труду и обороне» в Республике Крым, призером чемпионата Мира и Европы по тяжелой атлетике Артемом Ивановым и заслуженным мастером спорта России по настольному теннису, двукратным призером Параолимпийских игр Викторией Сафоновой.

Диалог на равных со звездами спорта Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В рамках проекта мы готовим школьников к сдаче нормативов. Проводим регулярные тренировки по нормативам ГТО, мастер-классы по разным видам спорта…Благодаря проекту происходит романтизация спорта. Дети понимают, что спорт – это не только постоянные тренировки и соревнования, но и психология, правильное питание, спортивный характер во всех сферах жизни, - рассказала автор проекта, мастер спорта России по пулевой стрельбе Алиса Толмачева.

Мастер класс с Викторией Сафоновой Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мероприятии, которое получило грантовую поддержку Росмолодежи, приняли участие более 300 школьников Симферополя. Финальный этап проекта планируют провести в июне.