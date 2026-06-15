Города Крыма в топе-10 популярных направлений для одиночных поездок в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Алушта и Севастополь значатся в рейтинге локаций, куда приезжают в первый месяц лета без друзей и семьи.
«На первом месте - Санкт-Петербург, второе место разделили Сочи и Москва, На третьем – Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные для одиночных путешествий в июне 2026.
Феодосия в этом списке на восьмой строчке, Алушта и Севастополь идут следом, передают наши коллеги из kubnews.ru.
Топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне (средняя стоимость ночи в рублях):
Санкт-Петербург, 3510;
Сочи, 2726;
Москва, 3351;
Ялта, 3418;
Анапа, 2161;
Ольгинка, 2927;
Калининград, 3617;
Феодосия, 2545;
Алушта, 4725;
Севастополь, 3148.