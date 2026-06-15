Города Крыма в топе-10 популярных направлений для одиночных поездок в июне

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта и Севастополь значатся в рейтинге локаций, куда приезжают в первый месяц лета без друзей и семьи.

«На первом месте - Санкт-Петербург, второе место разделили Сочи и Москва, На третьем – Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные для одиночных путешествий в июне 2026.

Феодосия в этом списке на восьмой строчке, Алушта и Севастополь идут следом, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий в июне (средняя стоимость ночи в рублях):

Санкт-Петербург, 3510;

Сочи, 2726;

Москва, 3351;

Ялта, 3418;

Анапа, 2161;

Ольгинка, 2927;

Калининград, 3617;

Феодосия, 2545;

Алушта, 4725;

Севастополь, 3148.