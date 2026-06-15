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НовостиЧто происходит15 июня 2026 5:55

Киселев объяснил, почему киевский режим наносит удары по Крыму

Киселев: киевский режим наносит удары по Крыму из мести
Алексей ЕЛАГИН
Киселев: киевский режим наносит удары по Крыму из мести

Киселев: киевский режим наносит удары по Крыму из мести

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Киевский режим выбирает Крым особой целью для ударов из мести. Такое мнение высказал генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«А почему, собственно, такая ненависть? И почему именно Крым – особая цель? А это – месть. Как говорится, "мы никогда не прощаем людям то плохое, что мы им сделали», – цитирует его ИС «Вести».

Руководитель медиагруппы напомнил о поведении украинских властей после референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года. Киевский режим устроил водную, энергетическую и транспортную блокады. Украинские власти хотели перекрыть поставки продовольствия.

«Что это, если не попытка геноцида?», – добавил Киселев.

Он напомнил, что Россия блестяще решила инфраструктурные проблемы полуострова. Теперь же, как пояснил гендиректор, ВСУ «в бессильной злобе все хотят изгадить».