Сибирь стала домом: румынский мастер переехал в Россию и создает уникальные иконы

Художник Себастьян Ликан приехал в Новосибирск из Румынии более 25 лет назад. Фото: "Горсайт"

Около четверти века назад выходец из Румынии Себастьян Ликан сменил Карпаты на Новосибирск. Сегодня его мастерская расположилась в обычной многоэтажке, где он создает уникальные иконы на стекле.

Себастьян вырос в маленькой горной деревушке. Вопреки воспитанию родителей, он сам пришел к вере, выучился на богослова и посвятил жизнь восстановлению старых церквей. Переезд в Россию 25 лет назад удивил с первой минуты. В самолете он был уверен, что ошибся рейсом, а в Новосибирске его сразу встретило палящее солнце. Дополнительным квестом стали поиски жилья: без знания языка он бродил между одинаковыми панельными домами, держа в руках лишь клочок бумаги с адресом.

Сначала он просто рисовал, а вскоре обнаружил, что стекло - идеальный холст для его видения. Первая же выставка в Новосибирске принесла успех. Со временем в коллекции появились канонические православные образы.

«Я всегда живу через зрение и слух. Меня зацепила византийская музыка и церковное искусство. Так и начал создавать иконы», - поделился мужчина с корреспондентом издания «Горсайт».

В его домашней мастерской стены покрыты работами: от строгих ликов святых до трогательных портретов бабушек и внуков. Во многие произведения мастер вшивает кусочки облачений, которые касались святых мощей - их присылают друзья со всего мира. Но главное, подчеркивает художник, что святой икону делает не только реликвия, но и честный образ.

Сейчас Себастьян обустраивает молельное пространство в детском хосписе Новокузнецка - таких комнат в медицинских учреждениях почти не встретить, а они жизненно необходимы. В планах - открыть школу, где любой желающий освоит технику росписи по стеклу. А к Рождеству мастер готовит выставку с колядующими ребятишками и яркими звездами.

Возвращаться в Румынию мужчина не намерен. Родину он навещает раз в три года, а сердце его навсегда осталось в Сибири.