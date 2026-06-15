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НовостиЧто происходит15 июня 2026 8:41

В Алуште можно купить топливо на шести АЗС

Свободную продажу топлива открыли на шести АЗС Алушты 15 июня
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу топлива открыли на шести АЗС Алушты 15 июня

Свободную продажу топлива открыли на шести АЗС Алушты 15 июня

Фото: Юлия Блоцкая. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 15 июня, свободную продажу топлива открыли на шести алуштинских АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

Свободная продажа открылась в 10 утра. Так, на заправке ТЭС на улице Симферопольской, 11 можно купить АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Кроме того, свободную продажу открылись на пяти АЗС АТАН. На улице Виноградной, 3 продают АИ-92, ДТ+, на Ленина, 115 – ДТ+, на Ленина, 114 – АИ-92, АИ-95+ и ДТ+, на Симферопольской, 42 – АИ-92, ДТ+, а в Кипарисном – АИ-95+ и ДТ+.