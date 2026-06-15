В Алуште можно купить топливо на шести АЗС

Фото: Юлия Блоцкая. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 15 июня, свободную продажу топлива открыли на шести алуштинских АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
Свободная продажа открылась в 10 утра. Так, на заправке ТЭС на улице Симферопольской, 11 можно купить АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Кроме того, свободную продажу открылись на пяти АЗС АТАН. На улице Виноградной, 3 продают АИ-92, ДТ+, на Ленина, 115 – ДТ+, на Ленина, 114 – АИ-92, АИ-95+ и ДТ+, на Симферопольской, 42 – АИ-92, ДТ+, а в Кипарисном – АИ-95+ и ДТ+.