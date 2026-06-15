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НовостиОбщество15 июня 2026 10:31

В музее обороны Севастополя заканчивают подсчет ущерба после удара ВСУ

Точные цифры назовут 16 июня
Александра ТИМОЩЕНКО
Дрон попал в кровлю здания. Фото: Музей обороны Севастополя

Дрон попал в кровлю здания. Фото: Музей обороны Севастополя

Сотрудники музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» вместе с экспертами МЧС и Департаментом культуры завершают оценку ущерба, нанесенного ударом украинского беспилотника. Точные цифры будут обнародованы завтра, 16 июня. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе музея.

- Завтра будет известна вся информация, а пока еще ведутся подсчеты, - рассказали в панораме.

Так, эксперты оценивают степень повреждения несущих конструкций здания, состояние уцелевших фрагментов полотна, так как из почти двух десятков вынесенных кусков разглядеть на них что-либо уже невозможно. Также подсчитывают потери предметного плана - макетов укреплений, орудийных расчетов, которые создавали тот самый эффект присутствия.

Напомним, в ночь на 10 июня вражеский БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия мирового значения. Дрон пробил медную крышу, вспыхнула. Затем огонь перекинулся на предметный план и находившуюся на завершающем этапе реставрации картину. Пожару присвоили высший, четвертый ранг сложности.