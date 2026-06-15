Лето без смены: прокуратура выступила против открытия детского лагеря под Пермью

Руководителю объекта вынесли официальное предостережение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском районе не дали старт работе детского лагеря, который планировали запустить на базе старого объекта «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым. Причина - многочисленные нарушения закона, которые всплыли во время выездной проверки надзорного ведомства.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Пермского края, учреждение фактически «невидимка» для системы детского отдыха: его нет в официальном реестре организаций оздоровления, а главное - лагерь так и не прошел обязательную приемку специальной комиссией, куда входят представители разных ведомств, сообщает пермское издание Business Class.

Руководителю объекта вынесли официальное предостережение. Прокуроры четко дали понять: открывать двери для детей при таких нарушениях - значит рисковать их здоровьем и жизнью.

Итог оказался предсказуемым: первая смена в лагере не состоялась. Всех детей, которые уже ждали поездки в Малый Буртым, оперативно перенаправили в другие проверенные организации. Сейчас на базе бывшего «Огонька» устраняют недочеты. Смогут ли они запустить лагерь позже - покажет время.