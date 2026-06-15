Житель Симферопольского района осужден за обман заказчиков на 1,2 млн рублей

Самозанятый крымчанин получил срок за присвоение денег заказчиков. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе Крыма вынесен приговор мужчине, который обманул своих клиентов на 1,2 миллиона рублей.

С июня по сентябрь 2025 года самозанятый мужчина заключал с жителями Симферопольского района и Симферополя договоры на покупку и укладку тротуарной плитки, геотекстиля, бордюров и других материалов. Обещанные работы мужчина не выполнил, а уплаченные клиентами более 1,2 миллиона рублей присвоил себе.

Суд приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.