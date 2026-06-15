Евросоюз ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Фото: Митрополит Тихон (Шевкунов)/Vk

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) внесен в санкционный список Европейского союза. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС.

В тексте указано, что глава Крымской митрополии распространяет дезинформацию и поддерживает агрессивные действия России в отношении Украины.

Кроме того, в санкционный список попала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская.

Санкции коснулись свыше 80 физических и юридических субъектов, среди которых были представители власти, журналисты и блогеры.